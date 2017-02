Opérations Coup de poing à Dakar et sa banlieue: "1689 personnes interpellées par la police et la gendarmerie

L'Etat a décidé de donner une réponse à la criminalité qui a fini d'installer la peur dans certains quartier de Dakar à l'intérieur du pays. En effet, ce wee-kend, les forces de sécurité ont menée plusieurs opérations Coup de poing pour juguler ce phénomène galopant, ponctué par de série de braquages, agressions et autres cambriolages.



Sous la direction du Commissaire de police, Abdoulaye Diop, les commissariats de Police de Dakar ont mené des actions de sécurisation qui se sont soldées par l'arrestation 1031 personnes pour divers délits, entre autres vérification d'identité, détention et trafic de chanvre indien, vagabondage, attentat à la pudeur, ivresse publique manifeste, détention d'arme à feu.



Du côté de gendarmerie, le Haut commandant, le Général de division Meïssa Niang a réquisitionné 600 éléments pour une vaste opération sécuritaire menée sur toute l'étendue du rayon d'action de Légion Ouest. L'opération s'est soldée par l'arrestation de 658 personnes pour divers délits dont 375 pour vérification. 37 autres ont été arrêtées pour des délits portant détention et usage de chanvre indien, ivresse publique et manifeste, vagabondage, défaut d'assurance, défaut de permis.



En sus, 838 véhicules ont été contrôlés et mis en fourrière, contre 392 motos contrôlées pour 116 mises en fourrière. 2 128 000 F Cfa d'amendes forfaitaires ont été perçus.



(Source; L'Observateur)

