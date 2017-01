Opérations de confection de la carte d'identité biométrique Cedeao: Entre persistance des lenteurs et assurance des autorités. La cadence imprimée aux opérations de confections de la carte d'identité biométrique Cedeao et de la carte d'électeur, oscille entre lenteurs, couacs technique et insuffisance des commissions.



Diourbel: 120 608 inscrits à la date du 19 janvier



A la date du 19 janvier 2017, la région de Diourbel compte environ 120 608 inscrits. Touba dépasse de loin Bambey et Diourbel avec 76 323 inscrits, Derrière Touba, le département de Bambey a enregistré plus d'inscrits que celui de Diourbel, avec 23 418 au total. Il compte environ 3000 inscrits de plus que Diourbel qui pourtant, a démarré bien avant les autres départements de la région. Le préfet du département de Diourbel Ibrahima Fall a estimé qu'il est temps de changer de méthode pour enrôler le maximum de Diourbellois.



Cependant, il souligne qu'il y a des préalables pour éviter les lenteurs, si les commissions doivent travailler la nuit. Mais à deux mois de la date butoir, beaucoup de citoyens risquent ne pas s'inscrire pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité biométrique de la Cedeao.



Kaolack: 60 740 personnes déjà inscrits dans les 25 commissions



A Kaolack, hommes, femmes et jeunes ont pris d'assaut les commissions communales et préfectorales réparties dans les 3 départements que compte la région , pour faire partie des détenteurs de la carte nationale d'identité biométrique. Par ailleurs, 60 740 personnes se sont déjà inscrites sur les listes dans les 25 commissions que compte la région.



Ziguinchor: La région a enregistré 78 345 électeurs



L'analyse des listes électorales dans la la région sud du pays (Ziguinchor) a montré que depuis le début des inscriptions sur les listes électorales jusqu'à la date du vendredi 27 janvier 2017, 78 345 électeurs ont été enregistrés dans les trois départements de la région que sont Ziguinchor, Bignona et Oussouye. Pour le préfet de Ziguinchor, Ibra Fall 10 commissions ont été installées dans le département, mais il leur faut des commissions supplémentaires pour accélérer le rythme des inscriptions.



Fatick: La région est loin d'atteindre les 100 mille inscrits



A ce rythme, la majorité des Fatickois ne vont pas s'inscrire pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité biométrique de la Cedeao. Depuis le démarrage de ces inscriptions, la région de Fatick n'a pas atteint les 100 mille inscrits. A la date du vendredi 20 janvier dernier, les autorités administratives de la région ont enrôlé environ 73 000 personnes. Lenteurs, couacs et nombre réduit des commissions, ont été décriés par les populations. Lors de la réunion de vendredi dernier à la Préfecture de Fatick, le Préfet avait estimé qu'il y a au total 32 470 enrôlements dans le département. Il y a des risques que certains ne parviennent pas à s'inscrire durant la période de gratuité.



Thiés: 154 281 électeurs inscrits sur les listes électorales



4 mois après le démarrage de la refonte partielle du fichier électoral (3 octobre- 26 janvier), 154 281 électeurs se sont inscrits pour l'obtention de la carte d'identité biométrique multifonctionnelle Cedeao dans la région de Thiés (département de Thiés, Tivaoune et Mbour). Après un démarrage difficile, avec une seule commission administrative dans chaque département, Mbour dispose aujourd'hui de 18 commissions, Thiés en compte 19, et 19 pour Tivaoune. Pour atteindre les objectifs fixés par l’Autorité,les préfets qui pilotent les opérations ont pris de nouvelles dispositions en doublant les effectifs des commissions administratives.



Kolda: 35 299 personnes inscrites



A la date du vendredi 20 janvier 2017, 35 299 inscriptions sont enregistrées à travers les seize commissions mises en place au niveau des trois départements de la région de Kolda. Démarrées à la mi-novembre (le lundi 14) dernier, les opérations d'inscription pour l'obtention de la nouvelle carte d'identité biométrique Cedeao et de la refonte partielle du fichier électoral se poursuivent à un rythme jugé lent. Le rythme est jugé "trop" lent par les citoyens. Malgré tout, l'Administration territoriale rassure que les objectifs fixés seront atteints.



Kaffrine: 19 695 inscrits dans le département



Après des lenteurs constatés sur les inscriptions au fichier électoral entamées le 10 novembre dernier, Kaffrine magnifie des progrès dans le processus . Du 10 novembre 2016 au 24 janvier 2017, 19 695 personnes sont inscrites sur le fichier électoral au niveau départemental, pour l'obtention de la carte nationale d'identité biométrique. Malgré quelques désagréments liés aux coupures d'électricité et autres problèmes techniques qui justifient, selon le préfet, les longues files de citoyens devant les commissions administratives. Selon le préfet Mame Less Cabou avec la deuxième commission installée depuis le mois dernier, les objectifs seront atteints bien avant la date limite.



Saint-Louis: 23 400 enrôlés dans le département



Le département de Saint-Louis a enregistré à la date du 19 janvier, 23 400 inscriptions sur les listes électorales. D'une seule commission installée dans le chef-lieu de département de St-Louis à l'ouverture des opérations, le 3 novembre, le nombre de commissions est passé à onze. Les sept commissions installées dans la commune de Saint-Louis ont enrôlé 17 357 dossiers, alors que les quatre implantées dans l'arrondissement de Rao, englobant des communes de Gandon, Mpal, Fass Ngom et Ndiébène Gandiol, notent 6 043 inscriptions. Malgré l'augmentation du nombre de commissions, les lieux d'inscription sont toujours envahis. Pour le préfet de Saint-Louis, Mariama Traoré Ngom, les conditions ont été bien améliorées, avec le renforcement des commissions.



Tambacounda: 17 414 inscrits



Malgré quelques couacs dus aux lenteurs au niveau des commissions, les inscriptions sur les fichiers électoraux se poursuivent à pas de géant dans les quatre commissions que compte le département de Tambacounda. Le préfet, Mor Talla Tine, a révélé, le 25 janvier 2017 dernier, que 17 414 citoyens ont été inscrits à la date du 19 janvier. Sur les objectifs, le préfet qui appelle les citoyens à se mobiliser, rassure que le maximum de citoyens sera inscrit avant la fin des opérations. Selon ce dernier c'est L'Etat qui doit prendre ses responsabilités et installer des commissions partout dans le département, pour permettre aux citoyens de s'inscrire massivement et facilement sur les listes.

