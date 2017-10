Opérations de sécurisation de grande envergure : la Police interpelle 1.571 individus, 1,450Kg de drogue saisis

Au terme de celles-ci, mille cinq cent soixante et onze (1.571) individus ont été interpellés pour diverses infractions réparties comme suit :

1188 pour vérification d’identité ;

196 pour ivresse publique et manifeste ;

04 pour détention et trafic de chanvre indien ;

36 pour détention et usage chanvre indien ;

01 pour offre et cession de chanvre indien ;

06 pour détention de chanvre indien ;

07 pour outrage à agents et refus d'obtempérer ;

01 pour vol avec violences ;

01 pour offre et cession de chanvre indien ;

01 pour détention d'armes blanches ;

01 pour flagrant délit de vol ;

01 pour violences et voies de fait ;

26 pour détention et usage de produits cellulosiques ;

01 pour vente illégale de produits cellulosiques ;

21 pour nécessité d'enquête ;

01 pour non-inscription au fichier sanitaire et social ;

18 pour rixe sur la voie publique ;

03 pour défaut de permis de conduire, refus d'obtempérer et rébellion ;

11 pour vagabondage ;

01 pour vol avec violences ;

12 pour jeux de hasard

28 pour racolage actif sur la voie publique ;

06 pour vol.

Drogue saisie : 1,450Kg, 146 cornets et 03 joints de chanvre indien.

Mise en fourrière : 295 véhicules autos, 464 motos et 17 véhicules hippomobiles.

Nombre de pièces saisies : 1193











LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES

LE BUREAU DES RELATIONS PUBLIQUES

DE LA POLICE NATIONALE Sur instruction de l'Inspecteur Général de Police, Oumar MAL, Directeur Général de la Police Nationale, des opérations de sécurisation de grande envergure ont été menées sur l'étendue du territoire national, les 06, 07 et 08.10.2017, avec la participation des différents services régionaux de Police.

