Opposition au retour de la peine de mort: Amnesty salue le « courage » de Macky Sall

Alors que le Sénégal est secoué par une série de meurtres spectaculaires l’année dernière, certains leaders politiques avaient demandé le rétablissement de la peine de mort pour réduire la criminalité. Malgré les sorties des députés El hadji Diouf et Seydina Fall dit Boughazelli, le gouvernement s’est montré intraitable et dit ne pas vouloir faire revenir ce châtiment suprême aboli en 2004. Une position qui a été saluée par Amnesty international hier, lors de la présentation de son rapport sur les peines de mort.



Selon Alioune Tine, directeur d’Amnesty international pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Macky Sall et son gouvernement ont fait « preuve de courage politique ». L’ancien secrétaire général de la Raddho argumente : « Ce n’est pas parce qu’il y a la peine de mort que les crimes vont diminuer. Les crimes commis au Sénégal après 2004 (année abolition de la peine de mort au Sénégal) ne sont pas plus nombreux comparés à ceux d’avant. Les gens sont beaucoup plus exigeants sur l’inviolabilité de la vie humaine. Le gouvernement de Macky Sall a fait preuve de courage. Lorsque les gens ont dit qu’il faut revenir à la peine de mort, j’ai apprécié la phrase de Seydou Guèye qui disait que le gouvernement du Sénégal ne reviendra pas sur l’abolition de la peine de mort».



M. Tine considère « qu’il a fallu un courage politique au Président Wade à l’époque. C’était en Juin 2004. Après la campagne que nous avons faite, le Président a aboli la peine de mort (du Code pénal). Mais dans les faits, depuis les années 70, la peine de mort a été abolie au Sénégal », explique-t-il.



Selon Alioune Tine, la peine capitale « n’est pas dissuasive » et par conséquent « ne fera pas baisser le taux de criminalité ».



