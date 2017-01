Opposition de sortie du territoire national : Des proches de Khalifa Sall visés

Sauf renvoi de dernier de dernière minute, c'est aujourd'hui que la DIC (division des investigations criminelles) va procéder à l’audition de confrontation entre les personnes soupçonnées d'être impliquées dans le saccage de la maison du Parti socialiste. Un face-à-face qui s'annonce crucial, d'autant plus que, renseigne le quotidien "Libération", la DIC risque de procéder à des arrestations.



Les proches du maire de Dakar, principaux mis en cause dans cette affaire pourraient être écroués et remis à la justice, puisque "l'enquête qui tire à sa fin a formellement reconstruit ce qui s'est passé lors de cette fameuse réunion du bureau politique en plus de situer les responsabilités des uns et des autres", informe-t-on.



La DIC a fini d'établir que le saccage du siège du PS a été planifié et savamment exécuté. Les enquêteurs ont ainsi découvert que les casseurs se sont réunis le 4 mars 2016 à la Piscine Olympique (Point E, Dakar), c'est à dire vingt-quatre heures avant de passer à l'action.



D'ailleurs, selon les informations de « Libération », la Direction de la police judiciaire a transmis des oppositions de sortie du territoire national à la police de l'air et des frontières, aux personnes suspectées dans l'enquête sur le saccage de la maison des « Verts ». En clair, la police est tenue de s'opposer aux voyages des personnes dont les noms sont intégrés dans le système Securiport. Affaire à suivre.