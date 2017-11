Organisation de la Can 2023: le Sénégal est candidat Le Sénégal va déposer sa candidature pour l'organisation de la Can. «Nous déposerons notre candidature pour organiser notre deuxième coupe d'Afrique des nations avant 2023», a déclaré le ministre des Sports, ce dimanche, sur le plateau de l'émission "Grand Jury" de la Rfm, repris par nos confrères de Seneweb.

Dans cette perspective, pour mettre tous les atouts de son côté, le pays compte se renforcer en infrastructures sportives. Quatre stades devraient être mis aux normes dans la perspective de l’organisation de cette messe du football africain.



Matar Bâ détaille : «Dans la planification, pour prendre en charge cette question extrêmement importante, nous avons attaqué la réhabilitation du stade Lat Dior de Thiès. La semaine prochaine, je ferai une descente à Thiès pour voir le gazon qui est déjà semé. Nous pensons à Aline Sitoé Diatta avec la coopération chinoise. Nous allons refaire Me Babacar Sèye ( le stade: ndlr). Là, nous aurons quatre stades qui disposeront de gazon naturel. À ce moment, nous pourrons déposer notre candidature et l’échéance, c’est avant 2023.»

