Organisation matérielle des élections législatives: Plus de 9 milliards de FCfa dépensés Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Juillet 2017

Le Directeur général de la Direction générale des élections a révélé ce vendredi que plus de 9 milliards de Fcfa ont été dépensés dans l’organisation matérielle des élections législatives 2017.



Face à la presse, Tanor Thiendella Fall a expliqué que plus de la moitié de ce montant, a été engloutie dans la confection des bulletins de vote du fait de l’inflation des listes.



« Nous nous sommes retrouvés avec 7 millions de bulletins de vote à confectionner par liste, soit 315 millions de bulletins de vote des 45 listes. Chaque bulletin coûte, à peu près, 18 Fcfa. Donc ce qui revient à plus 5 milliards de Fcfa, rien que pour les bulletins de vote », a dit le Directeur général chargé des élections.



Quant au matériel électoral, le Directeur en charge des élections informe qu’il a été acheté avec le budget de l’année 2016.



« Nous n’attendons jamais l’année d’une élection pour acheter le matériel électoral. Il est toujours préférable d'acheter l’année d’avant. Le Budget de cette année a servi à acheter les bulletins de vote et les documents électoraux qui les accompagnent. Donc, si l’on fait la somme des deux budgets (budgets 2016 et 2017), on se retrouve à plus de 9 milliards», a expliqué Tanor Thiendella Fall.



Landing DIEDHIOU, Leral.net

