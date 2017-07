Organismes sénégalais financés par George Soros : Article 19, Institut de l’Afrique de l’Ouest, Ong 3D, le Forum civil, l’Institut Panos…

Dans une enquête très fouillée ‘’Jeune Afrique’’ lève le mystère. sur les organismes sénégalais financés par le philanthrope et milliardaire américain George Soros ? Parmi ces organismes, on peut citer le Comité national Itie, la West africa civil society, The civil society associations Gambia, Institute for security studies, Article 19, Institut de l’Afrique de l’Ouest, Ong 3D, le Forum civil, l’Institut Panos...



Rappelons que dans un entretien exclusif avec Leral.net le 19 avril 2017, Ahmad Khalifa Niasse avait persisté et signé que le mouvement Yen a marre et le groupe de rap Keur Gui dont les pensionnaires sont Kilifa et Thiat, sont d’obédience et d’inspiration satanique qui ont pour dessein, avec l’aide de certains lobbies et ONG, de défendre l’homosexualité.



Le marabout a décrypté le Y de Y en a marre, le choix du vendredi, de la couleur noire et de la place de l’Obélisque pour faire leur manifestation du 7 avril dernier. Ahmad Khalifa Niasse avait aussi invité les sénégalais à faire des recherches approfondis sur le net sur George Soros.



Massène DIOP Leral.net