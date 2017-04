Orgasme des seins, mode d'emploi Depuis quelque temps, le plaisir féminin est sur le devant de la scène. Les hommes s'intéressent à la bonne manière d'exciter une femme, de provoquer un orgasme... Et bien, après les orgasmes vaginal, clitoridien et anal, découvrez l'orgasme des seins !

L'orgasme des seins, qu'est-ce que c'est ?



Les seins sont une des zones les plus érogènes du corps féminin, et notamment l'aréole, la zone plus foncée autour du téton. C'est la raison pour laquelle, au cours des préliminaires, une femme aime à être caressée, titillée, effleurée, léchée, mordillée au niveau des seins. Pour celles qui ont déjà connu un orgasme des seins, la sensation est très différente d'un orgasme vaginal, clitoridien ou anal. En effet, les femmes éprouvent un puissant plaisir au niveau de la zone génitale pendant l'orgasme mammaire, mais c'est davantage un frisson, une lame de fond que pour les autres types d'orgasmes.





Orgasme des seins ou l'art d'exciter une femme...



L'orgasme mammaire a bien des avantages, quand on y songe ! Tout d'abord, il peut se démultiplier plusieurs fois, sans s'arrêter, pendant un même rapport sexuel. Il est court, soit, mais comme il peut être à répétition, il ne faut pas bouder son plaisir. De plus, l'orgasme des seins permet d'augmenter la sensibilité de toute la zone génitale, ce qui rend les caresses et la pénétration beaucoup plus efficaces pour provoquer un autre type d'orgasme. De quoi accroître la jouissance !





Comment atteindre l'orgasme des seins ?



Contrairement à l'orgasme clitoridien, il s'avèrerait qu'il est plus facile de provoquer un orgasme mammaire avec un partenaire que toute seule. En effet, les caresses, léchages, stimulations procurées par autrui, dispensées avec tact et écoute des réactions de la femme, permettraient d'atteindre plus sûrement l'orgasme des seins. À vous de jouer !

