Oriental Echos un journal de Oriental Média Groupe (xibartamba.com, senegalpost.net et geopolitico.info) qui a su se développer et s'adapter aux exigences du marché.

«De l’info au quotidien, du savoir pour agir» : tel est le slogan du Groupe de presse, qui n’est pas qu’un slogan, mais une véritable mission, un engagement civique et sociétal.

Soucieux du développement économique social, culturel et politique du Sénégal oriental, Oriental Echo se veut un médium accessible à tous, «la voix des sans voix », une tribune dédiée aux populations qui pourront librement faire leurs revendications, dénoncer les maux qui à leurs yeux gangrènent la société, de s’exprimer sur la bonne marche du pays, sur la gouvernance locale, les inégalités sociales, les urgences et priorités.

Le Sénégal oriental riche en ressources minières accuse toujours du retard pour son envol économique.

En démocratie il faut impérativement prendre compte la perception culturelles et économique des populations, et pour le cas du Sénégal oriental les populations dénoncent l’exploitation disproportionnelles de ses riches ressources minières d’où une impérieuse nécessité de corriger rapidement les choses au profit des populations de l’est du pays.

C’est dans ce sillage et contexte assez particulier que Oriental Echo dont l’objectif principal est de faire entendre les «ECHOS du Sénégal oriental a vu le jour.

Il devient aujourd’hui impératif de faire entendre les ECHOS de cette partie oriental du Sénégal afin de mettre fin aux désenclavements, aux inégalités sociales, au triptyque infernal à savoir la pauvreté, la précarité et le chômage surtout des jeunes vivent dans l’oisiveté permanente.

Oriental Echo dans son plaidoyer offre aux populations la possibilités d’interpeller périodiquement l’Etat du Sénégal qui dans sa nouvelle politique des Pôles Territoires et/ou Pôles Urbains pour le développement économique tarde à doter cette région orientale, (un bel exemple d’intégration économique africaine avec cinq pays frontaliers :Mali, Guinée Conakry et Guinée Bissau, Mauritanie et Gambie) des infrastructures modernes, des services socio-sanitaires de base, l’accès à l’eau, l’accès à l’électricité, des voies de communications modernes etc.



