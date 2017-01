Otto Pfister, ancien sélectionneur du Sénégal et du Cameroun:« Le Cameroun a une chance de jouer la finale »

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2017 à 11:53 | | 0 commentaire(s)|

La dernière fois que le Cameroun a disputé une finale d’une Can remonte en 2008 au Ghana. Otto Pfister en était le sélectionneur.



Aujourd’hui, l’ancien entraîneur des "Lions" du Sénégal s’est converti commentateur télé pour une chaîne suisse.



Dans l’entretien qu’il a accordé à nos confrères de Camfoot, il parle des chances du Cameroun contre le Sénégal. « Cette équipe du Cameroun n’est pas une grande équipe, mais elle a surpris tout le monde. Elle a bien joué jusqu’à maintenant. Les joueurs sont solides et très physiques. Ils sont solidaires et je suis convaincu qu’ils ont une chance de passer en demi-finale et même de jouer la finale ».



Non sans minimiser les chances des "Lions" de la Téranga, Otto Pfister est d’avis que le Sénégal est aussi une très bonne équipe.



Pour l’ancien sélectionneur du Cameroun, le match de samedi sera très ouvert même si dans son ensemble, la presse proclame le Sénégal comme le favori.



Néanmoins pour ce type de match, il est d’avis que ce sera du 50-50.



Sport 11

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook