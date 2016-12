Où sont les Karimistes ? Invisibles à Paris et en perdition à Dakar Les Karimistes ont vécu le temps du martyr Karim…Et comme un coup de baguette magique, ils ont subitement disparus de la scène politique…La preuve, la dernière visite d’Etat du Président Macky Sall en France, aucun Karimiste en vue.



D’avril 2013 à juin 2016, période qui correspond à l’incarcération de Karim Wade puis à sa libération par grâce présidentielle, « les Karimistes », ces mouvements composés de femmes enfants et vieillards, des milliers et des milliers, se donnaient corps et âmes pour défendre les droits de leur leader dans le but de mener de la Prison au Palais…Dans leur jargon, les Karimistes disaient : « From P to P » qui voulait dire « De la prison au Palais »…



Et pour y arriver, les Karimistes pourchassaient Macky. A Paris, Macky ne pouvait mettre les pieds dans Paris sans voir les pancartes des mouvements comme MISAK (Mouvement International de soutien à l’Action de Karim) de Ngoné Gomis ou le Cikaw (cellule d’initiative pour l’émergence de Karim Wade) de Sira Gnamé Touré…Ces femmes mettaient leur argent et leur temps pour porter Karim au sommet. Mais lors de la visite d’Etat de Macky Sall, elles ont carrément boudé la manif de l’opposition.



Et le mouvement Actions de Solidarité et de Soutien à Karim Wade (Ass-Kaw) d’Hélène Della Chaupin n’a pas non plus manifesté…



Et ce n’est pas seulement à Paris que les Karimistes baissent les bras. Demandez à Dakar où sont passés les mouvements suivants :



-Le MALIK (mouvement Macky libère Karim) de Claire Cissé devenu un parti politique



Le MLK (Mouvement libérez Karim) de Alinard Ndiaye



– Le MKP (Mouvement Karim Président) d’AminaSakho



– Le mouvement Taxawu Karim (Soutenez Karim) de Marie Aw



Tous ces mouvements Karimistes sont en voie de disparition…Ils sont tous déçus de l’attitude de leur leader Karim Wade qui les a simplement ignorés et ignoré leur combat pour sa liberté.



