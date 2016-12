Ouakam - Le colocataire de «Toumba» se confie : «S’il y a un meilleur frère, un meilleur ami… »

Après sept (7) ans de cavale, le militaire guinéen Aboubacar Sidiki Diakité a été arrêté par la Section de Recherches (SR) de la gendarmerie de Colobane. «Toumba» est accusé de tentative de meurtre sur la personne de Dadis Camara qu’il avait aidé, via un coup d’Etat, à accéder au pouvoir.



Il lui est aussi reproché d’avoir perpétré les pires atrocités découlant des événements du 28 septembre 2009. Réfugié au Sénégal, il avait élu domicile à Ouakam où il avait comme colocataire un certain OVH. Sous le couvert de l’anonymat, ce dernier se confie au journal «Vox-Populi».



«S’il y a un meilleur frère, un meilleur ami, un meilleur colocataire que j’ai connu, c’est lui», dixit OVH, colocataire du militaire guinéen depuis 2013.



Habitant dans un immeuble R+3 du paisible quartier de la Cité El Hadji Malick Sy de Ouakam, il précise avoir connu Aboubacar Sidiki Diakité dans une salle de sport appartenant à «un ami qu’il connait depuis qu’il est à Ouakam (décembre 2003)».



«Il (Toumba) s’est davantage intéressé à moi parce que lui aussi a fait les arts martiaux comme moi », confie OVH.



Vivant ensemble depuis le mois de mai 2015, le colocataire indique que ««Toumba» l’a rejoint dans son appartement parce qu’il y avait une chambre de libre».



A nos confrères, OVH affirme qu’il «ne savait pas du tout que ce dernier était recherché». «Même si je reconnais qu’il a un côté un peu mystérieux en lui et c’est maintenant que je comprends pourquoi; c’est quelqu’un, en tout cas, d’assez exceptionnel. S’il y a un meilleur frère que j’ai connu, un meilleur ami que j’ai connu, un meilleur colocataire, c’est lui. Il est très ouvert. C’est quelqu’un qui sait réconforter les gens. Il aborde les choses avec beaucoup de sagesse », témoigne OVH.



Et d’ajouter que : «Tout le quartier pourrait en témoigner, il n’a pas de problème avec les gens, il est en phase avec tout le monde. Il a une attitude correcte avec les gens. Moi qui vivais avec lui, j’en sais quelque chose».



