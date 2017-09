Ouest-Foire : Quatre individus arrêtés pour trafic de drogue

La Direction de l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (DOCRTIS) annonce avoir saisi jeudi et vendredi derniers, à Dakar, diverses quantités de drogue et interpellé plusieurs personnes pour détention de drogue et d’autres délits.



Quarante-huit képas d’héroïne, 16,9 grammes de crack (cocaïne) et 34 blocs de chanvre indien de deux kilogrammes chacun, ont été saisis sur plusieurs individus interpellés pour trafic de drogue, blanchiment de capitaux, etc.



L’une des personnes mises en cause a été arrêté jeudi à Ouest-Foire (banlieue de Dakar) pour "détention et trafic de drogue portant sur 48 képas d’héroïne et 16,9 grammes de crack", rapporte un communiqué de la DOCRTIS.



Cette unité de la police sénégalaise chargée de la répression du trafic illicite des stupéfiants annonce avoir ensuite interpellé, le lendemain, dans le même quartier dakarois, trois autres personnes, pour "association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, détention et trafic de chanvre indien".



La quantité de drogue saisie sur ces trois personnes est de la variété dite "marron". Il s’agit, selon le communiqué, de "34 blocs de chanvre indien de deux kilogrammes chacun".



