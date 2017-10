Ouf de soulagement : les 456 travailleurs des ADS reversés à la nouvelle société en charge de la gestion de l’AIDB Six centrales syndicales regroupant les 456 travailleurs des ADS ont signé hier un accord avec les autorités de Summa-Aidb-Limak, qui ont en charge la gestion et l’exploitation du nouvel aéroport. Au terme de cet accords l’intégralité de ces 456 travailleurs vont être repris par la société qui va prendre le relais des ADS.

« Le protocole d’accords accepte le transport et l’absorption du personnel ADS basé à Dakar au sein de la nouvelle société de gestion. L’intérêt de ce protocole, c’est que toutes les inquiétudes des travailleurs ont été apaisés. Nous aurons droit à la conversion de tous les avantages acquis », a expliqué le président de l'intersyndicale des trravailleurs de l'aéroport international Lépold Sédar Senghor.



Cheikh Wade ajoute que l’accord englobe aussi la situation des travailleurs temporaires fixes qui sont au nombre de 88. Ils seront redéployés et garderont leur statut de temporaire pendant une certaine période à l’issue de laquelle, Summa-Aidb-Limak verra comment les intégrer totalement. La situation des prestataires (gardiens, pousseurs de chariots, préposés au nettoiement) fera l’objet de discussions ultérieures avec les autorités de la nouvelle société de gestion et d’exploitation du nouvel aéroport.

L’accord signé hier par les autorités du ministère des Transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires en présence du secrétaire général des ADS, Amadou Amath Touré met fin de manière définitive aux négociations entre centrales syndicales, le ministère de tutelle et la nouvelle société. Un véritable ouf de soulagement pour ces travailleurs qui se demandaient de quoi serait fait leur avenir avec l’ouverture du nouvel aéroport et la fermeture de l’aéroport Léopold Sédar Senghor.

