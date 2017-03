Ouganda: l’armée américaine met fin à sa traque contre la LRA

En Ouganda, l’armée américaine va mettre fin à ses opérations en Afrique contre la sanguinaire Armée de la résistance du Seigneur (LRA) et son chef Joseph Kony. Cette opération militaire lancée, il y a six ans, par les Etats-Unis contre la rébellion ougandaise « touche à sa fin », a annoncé le général Tom Waldhauser, commandant des forces américaines en Afrique (Africom). Les objectifs ont été atteints même si le chef de la LRA, Joseph Kony, court toujours.



L’opération a coûté entre 600 et 800 millions de dollars depuis 2011. Elle n’a pas permis de capturer Joseph Kony, mais elle a réduit la LRA à « l’insignifiance », selon Tom Waldhauser.



« Comme vous le savez, depuis 2011 nous nous sommes continuellement efforcés de chasser Joseph Kony et ses bandits. Ces cinq ou six dernières années nous avons capturé plusieurs centaines, peut-être un millier de membres de la LRA. Certains rapports affirment que nous avons quatre à cinq lieutenants hauts placés. Nous avons causé de nombreux dommages à cette organisation. Pour être franc, nous touchons au but. Nous avons fait beaucoup de progrès », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse donnée, vendredi 24 mars.



« Nous sommes inquiets du vide que nous pourrions potentiellement laisser derrière nous, bien sûr, mais il faut retenir que cette opération, bien que n’ayant pas permis de capturer Joseph Kony, a éliminé ce groupe du champ de bataille. Ces dernières années, la LRA a été réduite à une organisation sans importance », a-t-il ajouté.



Joseph Kony est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité. L’un de ses principaux lieutenants, Dominic Ongwen, est actuellement jugé par la CPI.