Oui Monsieur le Président, BBY aura la majorité à l’assemblée nationale (Par Adama Diaw)

Après une semaine de campagne pour les prochaines élections législatives, l’heure est au rassemblement et à la consolidation des acquis au sein de la coalition Benno Bokk Yaakar.



Je ne saurais continuer ce billet sans pour autant exprimer mes sincères condoléances aux victimes du drame du stade Demba Diop qui a emporté des jeunes, des adultes et une femme à fleur d’âge.



Après une douzième législature qui a montré la voie à suivre pour mener à bien des projets de loi, on s’apprête à aller vers une nouvelle assemblée nationale qui sera à coup sûr plus forte et plus proche des populations sénégalaises.



Le pays est dans un état ou on fait face à une opposition neuilliste qui tire sur les innombrables réalisions du Président, moi Adama Diaw en tout cas je préfère plutôt élire un pseudonyme député de Macky Sall plutôt qu’un dépité du peuple.



Non mes chers compatriotes l’heure n’est pas grave bien qu’elle file, il nous incombe d’être les premiers défenseurs de la constitution en choisissant des parlementaires capables de mener le bateau du PSE à bon port et non vers de eaux troubles.



Nous faisons face à des gens manipulateurs, fatalistes, mais heureusement que le pays a hérité d’un Président de la République humble, noble et sensible aux vrais problèmes des populations de Dakar à Oussouye et même mieux jusqu’à la diaspora.



Les jeunes doivent être au-devant dans cette campagne car nous sommes les futurs dirigeants et évitons le crêpage de chignon qui ne fait que nous égarer en lieu et place d’une jeunesse forte et consciente des enjeux et perspectives du PSE.



Tous derrière le Président Macky Sall et notre tête de liste nationale, Mahammad Boun Abdallah Dione et de Amadou Ba, des hommes forts avant de porter le costume de politique, des hommes d’honneur, de principes qui ont séduit la majorité des sénégalais et qui espèrent continuer le travail au soir du 31 juillet.



D’autres me diront que le Sénégal a changé sous ce magistère moi je les répondrais tout simplement que oui ce pays a bel et bien changé et continuera à évoluer, à tomber mais se relèvera toujours plus fort car au final ce qui compte à mes yeux c’est la foi d’un meilleur avenir pour cette jeunesse, pour les agriculteurs, les malades, les prisonniers et infirmes et j’en passe.



Voir un sourire sur le visage d’un bénéficiaire de la CMU, de la bourse familiale, vaut milles et une élection perdues alors oui je fais partie de ces gens qui ont eu une vision avec Macky Sall et qui lui renouvelleront leur confiance et à cette prochaine législature qui entend être l’une des plus abouties dans l’histoire de l’hémicycle sénégalais.



Je ne saurais terminer sans encore rendre un vibrant hommage à la jeunesse de Benno Bokk Yaakar, et j’en profite pour lancer un appel fort au Président Macky Sall et au Premier Ministre, Boun Abdallah Dione, de doter les jeunes de moyens ou de les renforcer dans le cadre des visites de proximité durant cette campagne des législatives.



Allons tous voté la liste Benno Bokk Yaakar le 31 juillet et mettons les gens qu’il faut à la place qu’il faut, en bon entendeur vive l’Alliance pour la République (APR) et BBY.



Adama Diaw dit ‘’Diaw Fara’’

Agent administratif au Ministère de l’élevage et des productions animales

Cojer nationale