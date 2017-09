Oulimata Sarr : Une passionnée du Développement Oulimata Sarr est la Conseillère Régionale d’ONU Femmes sur les questions d’autonomisation économique des femmes en Afrique de l’Ouest et du Centre.



Rédigé par leral.net le Mardi 5 Septembre 2017

Couvrant 15 pays en Afrique de l’Ouest et du Centre, l’objectif d’Oulimata est de faire progresser l’intégration de la dimension Genre dans les stratégies nationales, les politiques publiques, le secteur privé ainsi que le financement du développement. Elle appuie les pays où ONU Femmes est présente dans la sous-région à l’élaboration de programmes d’autonomisation économique liés aux moyens de subsistance des femmes, à l’entrepreneuriat et à l’accès aux marchés.



Oulimata est la Présidente du Jury Afrique du Cartier’s Women Initiative, une compétition mondiale de business plan pour les femmes entrepreneurs dont le prix est de 100 000 USD chaque année. Elle a accompagné les premiers pas du Women Investment Club (WIC) Sénégal dont elle est membre. Elle vient d’être nommée Vital Voices Global Ambassadors, un programme de mentorat des jeunes femmes leaders à travers le monde créé par Hillary Clinton, il y a de cela 16 ans. Elle est également Mentor de la Fondation Cherie Blair pour le programme Women in Business.



Diplômée de HEC Montréal et MBA de l’Université de Bedfordshire (Grande-Bretagne), Oulimata est une ancienne d’IFC avec +25 ans passés dans le monde du développement. Elle a une solide expérience dans le développement du secteur privé dans les marchés émergents, avec une bonne capacité d’analyse et d’exécution. Elle rêve de voir les femmes entrepreneurs sénégalaises accéder encore plus à la commande publique, comme cela se fait au Kenya et en Afrique du Sud.



