Oumar Guèye : « Avec la vision du PSE, Macky Sall a réglé le problème de l’énergie au Sénégal »

Le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime Oumar Guèye a loué le caractère révolutionnaire du Plan Sénégal Emergent qui a permis au président Macky Sall de régler le problème de l’énergie au Sénégal, tout en vantant la réussite de la politique du chef de l’Etat dans les autres secteurs de l’économie et de la demande sociale. C’est dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures de pêche, que le Ministre de la Pêche et de l'Economie maritime a présidé la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation du ponton du Centre de pêche de Missirah (département de Foundiougne, région de Fatick) le lundi 20 mars 2017.



