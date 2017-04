Oumar Guèye à Bettenty pour transmettre les condoléances du gouvernement

Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2017 à 16:11

(APS) - Le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, Oumar Guèye, est attendu ce mardi à Bettenty où il va transmettre les condoléances du gouvernement aux familles des femmes disparues la veille dans cette localité du département de Foundiougne (Fatick), suite au chavirement d’une pirogue qui a provoqué la mort de 17 personnes, a-t-on appris de son cabinet.

Le ministre Oumar Guèye "va compatir à la douleur des familles éplorées et souhaiter un bon rétablissement aux personnes blessées", explique-t-on de même source. Le chavirement de la pirogue qui transportait une soixantaine de personnes dont 51 femmes a provoqué la mort de 17 d’entre elles et 41 autres blessées. Les recherches qui se sont poursuivies jusqu’à 20 heures, lundi, ont été suspendues pour reprendre ce mardi, en raison notamment de conditions climatiques caractérisées par une mer très agitée, sans compter le manque de moyens auquel les secouristes étaient confrontés. Selon la même source, seuls deux hommes figuraient sur la liste des personnes embarquées dans la pirogue qui a chaviré aux alentours de 19 heures à Bettenty, un village insulaire de la commune de Toubacouta, dans le département de Foundiougne. D’après les témoignages, les femmes victimes de cet accident revenaient d’une cueillette d’huîtres.

