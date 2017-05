Oumar Guèye, ministre de la Pêche : «La pêche illégale fait perdre au Sénégal 150 milliards de F Cfa »

«La pêche illégale fait perdre au Sénégal 150 milliards de FCfa », affirmé mercredi, le ministre de la Pêche et de l’Economie maritime. Oumar Guèye s’entretenait avec des journalistes, en marge des consultations nationales sur les Objectif de développement durable ( Odd) 14 pour la préparation de la Conférence sur les océans qui doit se tenir du 5 au 9 juin à New York.



M. Guèye a également indiqué que «40% de nos océans sont fortement affectés par des pratiques non durables, y compris la surpêche, les sources terrestres de pollution, la destruction des habitats, les espèces envahissantes et les changements climatiques ».



Pour le ministre, cité par L’Observateur, il est impératif, aujourd’hui, pour tous les pays et l’ensemble des acteurs de la pêches, de s’approprier l’Odd 14 !"Conserver, exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durables". Ce, pour mettre en place un dispositif interne visant l’atteinte à l’horizon 2030.