Oumar Guèye sur l’explosion à Copelit Afrique : «L’usine exerçait dans l’illégalité» La ministre de la Pêche s’est rendu ce samedi à l’usine Copelit Afrique s’enquérir de la situation après l’explosion de la chaudière de ladite usine faisant un mort et de nombreux blessés. Oumar Guèye est d'avis que ce drame n’aurait jamais dû se produire puisque l’usine était interdite d’exploitation.



"L’usine de transformation de poisson Copelit Afrique exerçait dans l’illégalité". C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Pêche Oumar Guèye et d'ajouter: "le directeur des industries de transformations de la pêche est venu ici jeudi faire son inspection bien que ce soit un jour férié et par la suite, il a eu à délivrer un document portant arrêt immédiat de la production et arrêt immédiat de l’exportation. Ce document a été bien reçu par les responsables de l’usine hier (vendredi). Apparemment cette lettre n’a pas été suivie, quant à son application et une explosion s’est produite ce matin".



Mais, les explications du ministre semblent ne pas convaincre le maire de Malicounda qui abritait Copelit Afrique. En effet, Maguette Sène réclame tout bonnement la délocalisation de l’usine car, explique-t-il : «Non seulement c’est dangereux pour l’environnement du point de vue de la pollution, mais c’est encore plus dangereux parce que c’est une industrie qui ne doit pas être dans une agglomération, là où il y a des personnes».



L’explosion de la chaudière de Copelit Afrique qui s’est produite ce samedi matin a fait un(1) mort et dix-neuf (19) blessés dont trois (3) dans un état jugé grave.



