Oumar Ndiaye Xosluman invite Youssou Ndour à quitter la scène politique

Le chanteur Omar Ndiaye Xosluman a envoyé un message à Youssou Ndour. Durant sept minutes, le temps que dure cette vidéo, il supplie presque le Roi du Mbalakh à quitter le champ politique aussitôt après les Législatives. En introduisant son message, il a tenu à se rappeler au bon souvenir de Youssou Ndour, en revenant sur son propre parcours avec les Golden Boys.



"Je dois dire que je suis choqué par les insultes proférés à votre encontre par un Sénégalais sur la toile à cause de votre engagement politique. Cela m'a fait très mal car vous ne méritez pas cela. Certains comme moi, pensent que vous ne méritez pas cela.



Certains comme moi pensent que nous ne vous appartenez plus et que vous n'avez rien à faire avec les politiciens. Vous êtes un monument et vous appartenez à l'ensemble du peuple sénégalais. Je souhaite vraiment échanger avec vous par ce canal et j'espère que ma démarche sera bien comprise. Depuis votre entrée en politique, les critiques ne cessent de pleuvoir et votre image en prend un sacré coup. Vous êtes devenu un patrimoine et votre engagement politique devait se voir uniquement au côté du peuple.



Certains pensent qu'il s'agit d'un problème d'argent et que vous avez peur du Fisc. Si ce n'est que cela, votre talent et votre parcours peuvent facilement vous tirer de ce mauvais pas. Deux de vos fans fortunés peuvent éponger toute somme réclamée par les impôts. Je pense vraiment qu'il est temps d’arrêter et de quitter le champ politique dés la fin de ces Législatives.



Il faut vous inspirer du cas de Nelson Mandela et quitter cette jungle de la politique politicienne. Vous avez plus à perdre qu'à gagner. Je vous prie de faire comme Baba Maal et Ismael Lo et de vous retrouver auprès du peuple qui vous a tout donné. Sinon vous risquez de tout perdre et le jeu n'en vaut pas la chandelle", a lancé en substance le jeune musicien, visiblement touché par ce qui arrive à Youssou Ndour qui descend un peu plus de son piédestal à cause de son intrusion (dans le sens d'intrus ndlr) dans le champ politique.



Les réactions suscitées par cette sortie émouvante de Xosluman, témoignent si besoin en est, que cet avis est largement partagé.



Témoin avec Ndèye Safiétou Nam