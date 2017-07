Oumar Sarr : « Dieu merci, l'autorisation d'atterrissage de l'avion du Président Wade a été accordée »

Oumar Sarr, le coordinateur du Parti démocratique sénégalais (PDS) a révélé à l'instant que l'autorisation d'atterrissage de l'avion du Président Wade a finalement été accordée par les structures de l’aviation sénégalaise.



« Finalement, Dieu merci, l'autorisation d'atterrissage de l'avion du Président Wade a été accordée. Nous mobiliserons et recevrons le Président Wade dans son pays cet après-midi. », a renseigné le maire de Dagana.



Dianche, Mayoro Faye de la cellule de communication du Parti démocratique du Sénégal (PDS), avait démenti les allégations de Pape Maël Diop, directeur général de l'Agence des aéroports du Sénégal (Ads), qui avait estimé dimanche matin; que l’avion privé de Me Abdoulaye Wade n’avait pas respecté le délai de 72 heures en vigueur dans la réglementation de l’aviation civile.



« Le DG des ADS s’est trompé. La demande qui est formulée pour obtenir l’autorisation d’atterrissage, n’est pas adressée vers le DG des ADS, mais vers l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) et les autres services et structures qui s’en occupent. Abdoulaye Wade sera la lundi, maintenant s’ils prennent la responsabilité d’empêcher son avion d’atterrir à Dakar, qu’ils le fassent. Nous avons découvert leur plan de sabotage très tôt et nous aviserons les Sénégalais, qui verront », avait averti Mayoro Faye. Mais, finalement, tout est bien qui finit bien.



Massène DIOP Leral.net