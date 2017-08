Oumar Sarr : Les 7 «sages» au service du Président, ne peuvent que valider à 100% les résultats provisoires»

iGFM – (Dakar) «Rien d’étonnant», a dit Oumar Sarr dans les colonnes de L’Observateur de ce mercredi suite à l’officialisation des résultats des élections législatives du 30 juillet dernier par le Conseil Constitutionnel. Pour le Maire de Dagana, “ce n’est vraiment pas une surprise».

«Un Conseil constitutionnel qui vient au secours du Président de la République et de sa Coalition électorale en modifiant, à trois jours du scrutin, la Loi électorale, ne peut que valider à 100% les résultats provisoires», soutient-il dans les colonnes de L’Observateur.

D’ailleurs, le Maire de Dagana explique que c’est la raison pour laquelle leur coalition n’a pas voulu déposer de recours. «Nous n’avons que transmis le recours de notre liste en Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord», dit-il.

Lundi dernier, dans la soirée, les 07 sages avaient rendu la décision confirmant la victoire aux élections législatives (30 juillet) de la «Coalition Benno Bokk Yakaar”, mouvance présidentielle, avec 1 637 761 voix. La coalition de Oumar Sarr et Cie arrive en deuxième position(552 095 voix) suivie de “Mankoo Taxawu Senegaal» (388 188 voix).



