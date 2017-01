Oumar Sarr, député (Rewmi): " Idrissa Seck ne se présentera plus à une présidentielle"

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2017 à 09:51

Le député Oumar Sarr annonce pour bientôt la fin d'Idrissa Seck à la tête du parti Rewmi. Selon ses propos rapportés par le quotidien l'Observateur, l'ancien maire de Thiès, "n'est pas pas à la tête du parti ( Rewmi), puisqu'il ne parle parle que quatre (4) fois dans l'année: la Tabaski, le Magal ou le Maouloud".



"C'est évident il ne lui reste que quelques mois pour qu'il signifie clairement au reste du monde qu'il a définitivement quitté", a-t-il déclaré aux journalistes hier dans la commune de Kelle Guèye (département de Louga) où il a présidé un rassemblement politique. "A voir les activités qu'il est en train de mener et sa prise de parole publique, l'ont peut aisément conclure qu'il a quitté Rewmi. Peut-être que la déferlante de la refondation l'a découragé et de ce fait, il est convaincu maintenant qu'il ne peut être à la tête de notre parti", a ajouté le coordonnateur du Groupe de refondation de Rewmi, une dissidence mise en place pour réformer ce parti.



Oumar Sarr s'est également prononcé sur la la probabilité de la candidature de son ancien mentor à la présidentielle. "Je suis dans la mouvance présidentielle, je soutiendrai la candidature de Macky Sall, mais Idrissa Seck,qu'il soit candidat ou pas, ne m’intéresse pas en tant qu’individu. Cela oit intéresser le peuple sénégalais qui en décidera, mais je crois fermement qu'il ne va plus se présentera à une élection présidentielle", a prédit M. Sarr. Idrissa Seck et ses partisans apprécieront...

