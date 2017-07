Oumar Sarr répond à Boun Abdallah Dionne : «des hallucinations d’un homme de troupe désemparé »

La tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Mouhamed Boun Abdelah Dionne conseillé hier, lors d’un meeting à Richard Toll à son « grand frère « de venir rejoindre l’APR, s’il veut éviter la malédiction du numéro 2 au Parti démocratique sénégalais( Pds).



«Omar Sarr, c’est mon grand frère. On a partagé beaucoup de choses quand on était étudiants en France. Il doit rentrer dans Bby. Sinon il subira les foudres de son mentor dès le 31 juillet 2017, lendemain des législatives. Car, le parti dans lequel il milite est l’héritage du fils biologique », a-t-il dit, selon ses propos rapportés par plusieurs médias.



En réaction à ces propos, le secrétaire national adjoint du Pds estime que sont des «hallucinations » d’un « homme de troupe désemparé ».



«Il ne faut donner aucun crédit à ses déclarations, son seul objectif étant de porter un coup à la Coalition gagnante wattu Sénégal. C’est peine perdue, car je les battrai le soir du 30 juillet 2017 », a dit Oumar Sarr à L’Observateur.



« Il faut aussi comprendre que la tête de liste de Benno Bokk Yaakaar ( Bby) est préoccupée par son avenir. Il dit n’importe quoi pour échapper aux poursuites suites à la gestion des ressources du pétrole, du gaz, après sa signature avec le groupe Total. Je ne veux pas me laisser divertir par ces dires qui ne reposent sur rien. Actuellement, nous nous concentrons sur notre campagne électorale qui a bien démarré », a-t-il ajouté.