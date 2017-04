Oumar Sarr sur l'idée de désignation de Wade tête de liste de Mankoo: "l'idée n'est pas encore débattue au PDS" La probable investiture de l'ancien chef de l'Etat du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade comme tête de liste de l'opposition aux Législatives de juin prochain, continue de faire débat. Au cours d'un rassemblement à Richard-Toll, le coordonnateur et numéro deux du PDS, a souligné que l'idée n'est pas encore débattue officiellement dans les instances régulières de l'ancienne formation au pouvoir.

Pour Oumar Sarr, la priorité est de mettre en place "une liste solide et crédible". Le député-maire de Dagana estime en effet, que l'idée d'investir Maître Abdoulaye Wade comme tête de liste de la coalition Manko Wattu Sénégal, n'est pas aujourd'hui évoquée au sein de leur formation politique.



" Certains chefs de partis de l'opposition ont émis le voeu et le Président Wade avait même donné son avis, en soulignant que cette discussion n'a pas été menée dans le PDS. Donc, le PDS n'a jamais donné son avis sur cette question. Mais si c'est nécessaire, le parti en discutera et donnera son avis, le moment opportun", renseigne Oumar Sarr.



Pour lui, la préoccupation est ailleurs. Il pense en effet, qu'il faut fédérer les forces vives de toute l'opposition. " Le PDS et les autres partis de la coalition Manko Wattu Sénégal travaillent pour mettre en place une large coalition, crédible et surtout, réussir de bonnes investitures. Le plus important, c'est de voir comment confectionner une coalition gagnante. Et ensuite, on aura le temps de discuter pour les têtes de liste départementale et la nationale. Nous avons un travail à abattre pour inverser la tendance. Les populations sont fatiguées et doivent être aidées, soutenues et encadrées. Actuellement, leur rêve s'est dissipé", lance le député-maire de Dagana.



source: l'AS

