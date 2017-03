Oumar Youm : « Le Sénégal est aujourd’hui dans le top 10 des économies les plus performantes au monde »

Le Sénégal fait partie aujourd’hui parmi les 10 pays dont les économies sont plus performantes au monde. C’est du moins ce qui ressort de la déclaration du Directeur de Cabinet du président Macky Sall ce samedi 11 mars à l’occasion du 3e anniversaire du mouvement des jeunes boucliers de la République organisé à Thiadiaye. Invité d’honneur de cette cérémonie, l’édile de la ville Oumar Youm, après avoir remercié le coordonnateur national de ce mouvement Amath Diouf de cette marque d’estime, n’a pas tari d’éloge sur les réalisations du président Macky Sall.



A Thiadiaye, le premier magistrat de la ville par ailleurs Directeur de Cabinet du président Macky Sall s’est offert une bonne tribune pour passer en revue les réalisations de son patron. Pour Oumar Youm qui s’exprimait à l’occasion du 3e anniversaire du mouvement des jeunes boucliers de la République, le bilan de la gouvernance du président Macky Sall depuis 2012 ne porte à aucune ambigüité.



« En douze années de gestion du régime d’Abdoulaye Wade, le taux de croissance moyen n’a e pas dépassé 3,6 %. Aujourd’hui, le taux de croissance est de 6, 7 % ce qui est en soit, un record historique parce que le Sénégal n’a jamais connu une telle trajectoire de croissance allant de 4 à 6 %. Tout le monde sait que le Sénégal est aujourd’hui dans le top 10 des économies les plus performantes au monde et nous sommes parmi les trois puissances économique en Afrique », a déclaré Oumar Youm.



A en croire le maire de Thiadiaye, ''le Sénégal n’a jamais engagé des projets d’envergure qui dépassent 400 milliards de francs cfa. Mais il a fallu attendre dit –il, l’accession à la magistrature suprême du président Macky Sall pour que sortent de terre le projet Illa Touba de 125 km d’autoroute avec plus de 400 milliards de francs Cfa ainsi que le TER avec 568 milliards de francs Cfa''.





Landing DIEDHIOU, Leral.net









