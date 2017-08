Oumar Youm : « le PM Mahammed Boune Abdalllah Dionne est un homme très loyal »

Le ministre directeur du cabinet du président de la République El Hadji Oumar Youm n’a pas tari d’éloges sur la campagne des législatives de 2017 de la tête de liste nationale Benno Book Yaakar, Mahammed Boune Abdallah Dionne qui, selon lui, a surpris, avec brio, son monde, tout en étant un « homme très loyal ».



Pour Oumar Youm, le Le Premier ministre, la tête de liste Mahammed Boune Aballah mérite amplement les félicitations du président de la République.



« Le Premier ministre, la tête de liste Mahammed Boune Aballah Dionne a fait le tour du Sénégal et a porté avec beaucoup de dignité, d’engagement et de courage la liste de Benno Bokk Yaakaar en sillonnant le pays en parlant les réalisations du Président de la République, de son bilan et des ambitions que son Excellence Macky Sall a pour cette 13ème législature. Par son engagement, Mahammed Boun Abdallah Dionne a permis l’adhésion de la majeure partie des Sénégalais au projet de Benno Bokk Yaakar. Il est normal que le Président le félicite. », a expliqué Oumar Youm ce matin, lors de l’émission « Grand Jury » du journaliste Antoine Diouf sur la RFM.



Avant d’ajouter : « Ce n’était pas vraiment pas évident. Tout le monde disait que c’est un technocrate, il ne va pas y parvenir, non, ce n’est pas lui l’homme de la situation. Il a surpris son monde avec beaucoup de brio. Il mérite très sincèrement les félicitations du Président. Au delà de ça, c’est un homme travailleur, compétent et très loyal au président de la République ».



Par ailleurs, le ministre directeur du cabinet du président de la République a entretenu le flou sur un éventuel remaniement ministériel.



« Je ne suis pas au courant d’un remaniement en cours et je ne peux pas aussi affirmer qu’il y en aura pas. Cela dépend du ressort du président de la République qui détermine le moment, l’heure, les conditions et les modalités », a précisé Oumar Youm.

Massène DIOP Leral.net