Oumar Youm sur le cas d’Assane Diouf: « Je sens qu’il y a une montée réelle de l’indiscipline »

Le cas d’Assane Diouf, réputé être un l’insulteur public, présentement empêtré dans une prison de haute sécurité en Louisiane pour une affaire liée à l’immigration, nous dit-on, hante le sommeil des plus hautes autorités du Sénégal.



Pour Oumar Youm, puisque c’est de lui qu’il s’agit le cas Assane Diouf et consort rend compte d’une « montée réelle de l’indiscipline, de l’inconscience de l’irresponsabilité » qui doit interpeller tous les Sénégalais.



« Sur le cas Assane Diouf et autres J’ai quelque part souvent peur pour le Sénégal, parce que je sens qu’il y a une montée réelle de l’indiscipline, de l’inconscience de l’irresponsabilité et ça doit inquiéter les Sénégalais. Si je vois maintenant que l’exercice favori, c’est l’injure, surtout adressée à des autorités telles que le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, les chefs religieux, les directeurs d’écoles, les enseignants… personne n’est respectée », a regretté le ministre Directeur de cabinet du Président Macky Sall.



De l’avis de Me Oumar Youm qui semble connaitre les remèdes de ce phénomène social pense que,

« Quelque part, il y a une dimension clinique qu’il faut observer, c’est inquiétant, il nous faut un ressaisissement collectif pour réagir et protéger notre corpus social ».



