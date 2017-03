Oumou Diagne, actrice de la série "Dinama Nekh": "Je ne suis pas laide. Ce que les gens pensent de moi..."

Prenant part à la célébration des 12 ans de carrière de l’artiste comédien Mara Dieng dit Cissokho, Oumy Diagne de la série "Dinama Nekh" est revenue sur le rôle de domestique qu’elle joue dans la série, dans une entretien avec l’Observateur. "(...j’avoue que je n’ai jamais exercé ce métier, même si je reconnais que je ne suis pas meilleure que les nobles femmes qui font ce travail. Pour réussir cette tâche qui m’est assignée, je ne fais qu’appliquer les consignes de mes encadreurs", confie la comédienne.



Et à la question de nos confrères, à savoir si elle n’a pas mal à se départir de ce rôle de jeune fille « très laide » et « non respectée de Daro », elle rétorque: « D’abord, il faut rectifier, je ne suis pas laide. Je joue simplement ce rôle. Parlant de Daro, c’est mon amie. Elle, Maïmouna et moi sommes très liées. Nous partageons tout. Mais ce que les gens pensent de moi, ne me dérange pas".