Oumy Ndour a bel et bien serré la main du Président Macky Sall: Une image qui a créé une … Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2017 à 20:26 | | 0 commentaire(s)| Une image qui est en train d’enflammer la toile avec une légende comme quoi Oumy Ndour aurait refusé de serrer la main du président de la République à cause de ses convictions religieuses. Une image qui a créé une désinformation totale chez les internautes car la journaliste de la RTS a bel et bien saluer son président comme le montre cette image ci-dessous.

Oumy Ndour a bel et bien serré la main du Président Macky Sall: Une image qui a créé une …











Accueil Envoyer à un ami Partager