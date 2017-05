Oups ! Gros accident de robe pour Katy Perry

Mais que s'est-il passé le 27 mai dernier à Hull lors de l'événement One Big Weekend pour Katy Perry ? Alors qu'elle était entrain de chanter sur scène, l'ex d'Orlando Bloom a eu un gros problème de robe qui a dévoilé ses sous-vêtements.



Quelle mauvaise idée de s'accroupir et d'écarter les jambes lorsque l'on porte une robe courte... Katy Perry a commis une erreur de débutante. La chanteuse était vêtue d'une robe argentée très très courte, et n'a pas pu éviter l'accident de culotte. Et malheureusement pour ses fans qui étaient situés juste devant, elle ne portait de sous-vêtements sexy... La jeune femme de 32 ans avait opté pour une culotte assez large et blanche, ce qui est surement beaucoup plus confortable que de la dentelle pour danser sur scène ! Les bas résilles, qui étaient transparents, n'ont pas pu non éviter l'accident, ni la veste qu'elle portait.



Tenue polémique

Ce n'est pas la première fois que Katy Perry fait polémique avec ses tenues. En mai dernier, elle avait provoqué la moquerie des internautes en apparaissant aux MET Gala dans une robe rouge très spéciale. Elle avait accessoirisé sa robe rouge avec un voile de la même couleur. Elle avait même été comparée à la femme de Frankenstein...



