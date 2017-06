Oups!: Fabregas poste une photo gênante de ses vacances Il faut faire attention à chaque détail, lorsqu'on est une personne connue et qu'on poste quelque chose sur les réseaux sociaux. Cesc Fabregas l'a appris à ses dépens.



Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2017 à 22:49 | | 0 commentaire(s)|

Après un titre de champion d'Angleterre, le milieu de terrain de Chelsea a pu prendre des vacances bien méritées. Et pour faire partager ce moment de bonheur avec ses quelque 9 millions d'abonnés sur Instagram, Cesc Fabregas a décidé de poster une photo où il parle de «grand amour» en embrassant tendrement sa femme Daniella Semaan. Jusqu'ici tout va bien.

Et puis tout à coup, son capitaine John Terry, qui a l'œil aussi affûté que son placement l'était sur le terrain du temps de sa splendeur, a débarqué avec ses gros sabots et a cru bon de commenter le cliché de son futur ex-coéquipier: «Jolie photo. Mais je ne suis pas certain du short»… Il est vrai qu'après réexamen de la photo, le joueur espagnol semble très, très «content» d'être là.

(L'essentiel/rca)



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook