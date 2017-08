Ourossogui: 5 jeunes de Mankoo Taxawu Senegaal arrêtés

Accusés d’avoir attaqué le domicile du maire d’Ogo, 5 jeunes considérés comme des pro-Khalifa Sall à Ourossogui, sont placés en garde-à-vue.



Les jeunes, habitants de Thiancone Boguel, dans la commune d’Ogo ont été arrêtés, hier, et placés en garde-à-vue à la brigade de gendarmerie d’Ourossogui, suite à une plainte du maire, rapporte Le Quotidien. « Ils ont attaqué ma famille et frappé ma mère, une septuagénaire, à coup de gourdins », s’est insurgé le maire Amadou Abou Diallo.



A peine placés en garde-à-vue, leurs camarades de parti se sont mobilisés et on fait bloc devant les locaux de la gendarmerie, pour demander leur libération. Ils considèrent que l’affaire a un "soubassement purement politique".



"En portant plainte contre ces 5 jeunes, le maire veut faire dans l’intimidation" , déclare l’un d’entre eux, Youssoupha Mbow, responsable régional d’Initiative 2017. Le maire, de son côté, se désole de ces propos et rappelle que ces jeunes avaient même sorti un titre musical où ils proféraient des insanités à son égard.