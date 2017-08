Ousmane Dembélé au FC Barcelone, c’est fait

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Août 2017 à 17:02 | | 0 commentaire(s)|

Le FC Barcelone s’est offert pour 145 millions d'euros et cinq ans l’attaquant français d’origines malienne, sénégalaise et mauritanienne, ce qui constitue le deuxième plus gros transfert de l’histoire après celui de Neymar au Paris-SG (222 millions). Mais l’arrivée d’Ousmane Dembélé en Catalogne ne s’est pas faite facilement.

Au bout de près de trois semaines de négociations compliquées entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone et une grève de l’entraînement du joueur, mis à l’amende par le club allemand, le feuilleton Dembélé a pris fin. L’ancien attaquant rennais, acheté 15 millions d’euros par Dortmund il y a un an, va quitter la Bundesliga contre un chèque de 145 millions, dont une partie (15 millions environ) sera reversée aux Bretons.

« Ce sont des sommes très importantes, qui peuvent perturber un joueur de 20 ans, mais aussi son entourage. On ne sait pas vraiment ce qu’il s’est passé lors des négociations entre les parties concernées. Dembelé a refusé de s’entraîner pendant plus de deux semaines, mais encore une fois, je ne veux juger personne, car nous ne sommes pas au courant de tout », explique l’agent Nicolas Onissé, qui travaille avec plusieurs joueurs africains. «Je ne sais pas si ce transfert va déréguler un peu plus le marché. Je pense plutôt qu’il s’agira de coups ponctuels que seuls quelques clubs seront capables de réaliser. »

Michel : « Les qualités techniques pour s’adapter » Sportivement, le recrutement de Dembélé par le géant catalan n’est pas une surprise pour les spécialistes. L’international français – dont le bras de fer avec le Borussia lui a coûté sa place en sélection pour les matchs face aux Pays-Bas (31 août) et au Luxembourg (3 septembre) – correspond aux profils recherchés par les Blaugrana. « C’est un joueur qui, comme Neymar, joue sur un côté, mais qui aime bien bouger. À Barcelone, il y a un attaquant axial, Suarez, et Messi, qui joue sur le côté droit mais qui lui aussi aime bien revenir au centre. Je pense que Dembélé parviendra à s’adapter rapidement au jeu barcelonais. Il a les qualités techniques pour y arriver. Il est à l’aise dans les périmètres restreints comme dans les grands espaces. Et Dembélé a de vraies qualités de vitesse. Il a un profil comparable à celui de Kylian Mbappé », résume l’entraîneur Alain Michel, qui a eu la charge de nombreux clubs algériens (MC Alger, MC Oran, JSM Bejaia, JS Saoura, Belouizdad, Hussein Dey). « Évidemment, s’il passe à côté de quelques matchs, on lui rappellera le prix de son transfert. »

Neveu : « Il va vite progresser » Patrice Neveu, un autre technicien français habitué du continent africain, ne doute guère de l’adaptation du jeune prodige dans le collectif barcelonais. « Il a une marge de progression qu’il va vite combler au contact de Messi, Suarez ou Iniesta. C’est vrai qu’il n’a disputé qu’une soixantaine de matchs au niveau professionnel, que le montant du transfert est très élevé pour un joueur de cet âge, mais il va y arriver. Il est technique, rapide, bon centreur, plutôt adroit devant le but. Il a en revanche une frappe moins puissante que celle de Neymar », nuance l’ancien sélectionneur de la Guinée, de la RD Congo et de la Mauritanie.

Le recrutement du FC Barcelone n’est pas encore terminé. Le transfert du milieu de terrain ivoirien Jean-Michaël Seri (Nice), remis en question mercredi après que les dirigeants niçois ont revu leur prétentions financières à la hausse (50 millions d’euros au lieu de 40 millions), reste toujours envisagé. À condition que le club français accepte de revenir à ses exigences de départ…

Jeuneafrique.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook