Ousmane Dembélé pourrait manquer jusqu’à quatre mois de compétition

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Septembre 2017 à 14:27 | | 0 commentaire(s)|

Sorti sur blessure contre Getafe, samedi, Ousmane Dembélé, l’attaquant du FC Barcelone, pourrait manquer jusqu’à quatre mois de compétition.|

L’histoire avait pourtant bien commencé pour Ousmane Dembélé au FC Barcelone où il était parvenu à séduire ses coéquipiers et son entraîneur par ses performances. Titulaire pour la deuxième fois de la semaine aux côtés de Lionel Messi et Luis Suarez, l’attaquant du FC Barcelone s’est blessé samedi sur la pelouse de Getafe (2-1) dès la 28e minute.

Son club a annoncé ce dimanche dans un communiqué que l’ancien Rennais avait passé des examens qui ont révélé qu’il souffrait d’une grave blessure «une rupture du tendon fémoral du biceps de la cuisse gauche», qui le tiendra éloigné des terrains «entre trois mois et demi et quatre mois», selon le Barça. «Le joueur sera soumis à un traitement chirurgical la semaine prochaine en Finlande», a précisé le FC Barcelone.

lequipe.fr



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook