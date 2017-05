Ousmane Faye : « Mankoo Taxawu Senegaal cherche des boucs émissaires pour justifier leur défaite aux prochaines législatives »

« Mankoo Taxawu Senegaal cherche des boucs émissaires pour justifier leur défaite aux prochaines législatives ». C’est du moins la conviction du coordonnateur du FPDR, Ousmane Faye qui estime que les accusations portées par Mankoo Taxawu Senegaal sur le processus électoral, sont « fallacieuses, grotesques et mensongères », lit-on dans le communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net.



Considérant que la « rétention et la distribution des cartes sont faites par des commissions de distribution où tous les partis, les coalitions de partis et la Cena sont représentés », Ousmane Faye s'est félicité par ailleurs «des 3 millions de cartes déjà produites et exhorte le ministre de l'intérieur et ses services à la diligence dans la production des cartes restantes, et la multiplication des commissions de distribution pour permettre à tous les Sénégalais qui se présentent dans les commissions, de pouvoir trouver leurs cartes ».



Toutefois, il invite les citoyens sénégalais à se rendre dans les préfectures pour retirer leurs cartes.



Landing DIEDHIOU, Leral.net