Ousmane Faye : « Qu'ils le veuillent ou non le pôle des indépendants va jouer son rôle au Comité de suivi de la refonte du fichier électoral » Suite au boycotte du pole de l’opposition à la réunion d’installation du Comité de suivi de la refonte du fichier électoral présidé par le ministre de l’intérieur, Ousmane Faye soffusque contre l’attitude de l’opposition qui ne veut pas le pole des indépendants siéger à ce dit Comité. De l’Avis d’Ousmane Faye, membre du pole des indépendants, cette opposition qui est tout simplement convaincue de sa défaite aux élections législatives prochaines ne cherche que de bouque émissaire et de renchérir : « qu'ils le veuillent ou non le pôle des indépendants va jouer son rôle au Comité de suivi de la refonte du fichier électoral. »

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Janvier 2017 à 22:36 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook