Ousmane Kébé, douanier à la retraite: « 47 listes et 300 partis politiques, c’est inadmissible ! »

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Juillet 2017 à 19:08 | | 0 commentaire(s)|

Aujourd’hui, tout le monde reconnaît que c’est un gros problème. Alors, après ces élections, la meilleure chose qu’on devrait faire, c’est de dissoudre les partis ou coalition de partis qui n’auront pas de député. 47 listes et près de 300 partis politiques dans un pays de 14 millions d’habitants, c’est admissible !



Nous avons vus des députés s’insulter dans l’Hémicycle. Quand des représentants du Peuple s’invectivent, c’est comme s’ils insultaient le Peuple. Ils ne sont pas élus pour cela, mais pour voter des lois qui font avancer ce pays et contrôler, au nom de ce même peuple, le travail de l’Exécutif.



Ce n’est pas parce que qu’on est de la majorité présidentielle, qu’on doit fermer les yeux et voter n’importe quelle loi. Ce n’est pas non plus parce que qu’on est député de l’opposition qu’on doit, à chaque fois, rejeter tout projet ou toute proposition de loi. Ce n’est qu’au Sénégal qu’on s’oppose pour s’opposer.



Donc, il y a énormément de choses à revoir dans le fonctionnement de l’Assemblée nationale et le comportement des députés. Ils doivent savoir qu’ils sont là-bas pour le Peuple et non pour eux-mêmes. Certains proposent d’ailleurs, des indemnités de sessions à la place des salaires. Ce n’est pas tout à fait mauvais et c’est une formule qui pourrait aider à ce que les gens s’oublient eux-mêmes. L’impression qui se dégage aujourd’hui, c’est le « ôte-toi de là que je m’y mette ».



Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook