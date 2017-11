Ousmane Ndiaye, immigré à Paris : "Aly Ngouille Ndiaye et Abdoulaye Daouda Diallo nous doivent des comptes. L'Etat sénégalais a délaissé ses Sénégalais de la Diaspora." En France depuis 18 ans, Ousmane Ndiaye estime que les Sénégalais de la diaspora ont la meilleure image comparativement aux autres immigrés africains et dénonce le fait que l'Etat sénégalais a délaissé ses immigrés, alors que les Pakistanais, les Sri Lankais et les Chinois, sont soutenus par leurs Etats.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2017 à 08:56

Mor Diouf, Massène Diop et Awa Lô, envoyés spéciaux à Paris

