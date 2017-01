Ousmane Ngom :"J'ai décidé de faire politique autrement, de faire une politique du développement..."

L'ancien ministre de l'intérieur Ousmane Ngom, veut renaître de ses cendres. Avec son mouvement, Libéral Ca Kanam, il compte faire la politique en étant au service du peuple. "J'ai décidé de faire la politique autrement, de faire désormais la politique du développement en tournant le dos à la politique politicienne. Parce que j'ai tiré les leçons de toutes les expériences que j'ai capitalisées sur la scène politique. En effet, j'ai vu très souvent que les militants et les responsables étaient laissés en rade après les élections par les leaders. On ne s'occupait pas de leur vécu quotidien, de leurs préoccupations quotidiennes et c'est pourquoi ils étaient plus ou moins découragés de la scène politique. En tirant donc les leçons de cet état de fait, j'ai décidé de faire la politique autrement, c'est à dire de mettre en avant les préoccupations quotidiennes des populations en nous occupant du petit matin en attendant le grand soir", a-t-il expliqué dimanche à Saint-Louis, où il lançait une cellule de son mouvement. "Nous allons aider les gens à améliorer leur vécu quotidien en attendant les grandes reformes, les grands changements, l'émergence et le développement", a-t-il ajouté. Ancien responsable du Parti démocratique sénégalais (Pds), Ousmane Ngom a pris ses distances avec ce parti suite à la défaite de Me Wade à la présidentielle de 2012. Au lendemain du référendum, il revenu sur la scène, en lançant ce mouvement, avec l'intention de soutenir "le président Macky Sall pour un second mandat".