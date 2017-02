Ousmane Ngom à Macky Sall: "Tant que vous ne réglez pas la question de l'emploi des jeunes, vous n'aurez rien fait !"

Me Ousmane Ngom a confié hier, à Ouakam qu'il avait conseillé le président la République de faire la politique de l'emploi des jeunes l'une de ses priorités s'il veut avoir un bilan à la fin de son mandat.



"Quand le président Macky Sall a invité les acteurs politique à un dialogue national, j'ai été le seul à dire au chef de l'Etat que tant qu'il n'aura pas réglé la question de l'emploi des jeunes, il n'aura rien fait", a-t-il rappelé, lors de l'installation de la section de son mouvement libéral, Ca Kanam.

"Certes, le Plan SénégalEmergent est une très bonne chose, mais la problématique de l'emploi des jeunes est une sur-priorité", a insisté l'ancien ministre de l'Intérieur sous Me Wade.



Me Ousmane Ngom a rappelé que l'alliance stratégique de son mouvement résulte de l'appel public du Président Sall et qu'il dit soutenir ce dernier pour lui assurer un second mandat. "Nous avons promis soutenir le Président Macky Sall en 2019, de lui assurer une victoire éclatante à la prochaine présidentielle, ce que nous ferons s'il plait au Bon Dieu", a-t-il dit.



"Mais aux prochaines Législatives, nous nous pèserons, en attendant 2024 où nous irons à la conquête du pouvoir sous notre propre bannière", a souligne lé chef de file de LCK.

(Source: L'Observateur)