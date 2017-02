Ousmane Sonko: "Avec Macky Sall, il y a plus de scandales à milliards en 4 ans qu'avec Wade en 12 ans"

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Février 2017

Le leader du Fastef, Ousmane Sonko va larguer de nouvelles bombes contre le régime de Macky Sall. Invité du quotidien L'Observateur, l’inspecteur des Impôts radié de la fonction publique annonce la sortie d'un livre qui va faire révélation sur la prédation du régime en place sur les ressources du pays.



"Dans les jours à venir les sénégalais en sauront davantage. Je ne peux pas en dire plus par respect pour mes partenaires, avec qui je travaille sur ces affaires et qui ont suggéré une certaines conduite, jusqu'à un certain délai. Le Sénégalais seront édifiés sur ce qui s'est réellement passé dans la gestion publique du Sénégal. Ils auront toutes les informations et pourront situer les responsabilités", avise Sonko.



Sans citer de noms, Sonko estime qu'il "faut restaurer la responsabilité politique du président de la République. Parce qu'un président qui commet une faute grave doit pour être destitué" .



"Ce qui se passe au Sénégal, on ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer. ça frise le ridicule. On a un régime qui est pire que tout qu'on a connu jusque-là, malgré les promesses de campagne. Pis, des gens qui étaient les plus grands pourfendeurs des écarts de gouvernance du régime de Wade, leur gestion est entachée de gros scandales (...) Car à chaque étape, ce sont des scandales à milliards", accuse-t-il.



En somme, note Ousmane Sonko "avec Macky , il y a plus de scandales à milliards en 4 ans, qu'en 12 ans avec Abdoulaye Wade. Le régime de Macky est une catastrophe, et c'est ce qu'ils veulent masquer par des tentatives d'intimidation".

