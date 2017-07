Ousmane Sonko, perd sa tête de liste à Guediawaye au profit de la mouvance présidentielle… La coalition « Ndawou askawi », dirigée par le leader de pastef, Ousmane Sonko, perd sa tête de liste à Guediawaye au profit de la mouvance présidentielle. En effet Moulaye Camara président du mouvement « j’aime le Sénégal », aurait tourné le dos a Ousmane Sonko. Le motif, selon le président du mouvement « j’aime le Sénégal », « non respect des engagements tenus par le leader de pastef« .



« Il nous a vraiment déçu. Tous ce qu’il avait pris comme engagements pour ces législatives, à savoir, nous investir comme tête de liste…, l’ex inspecteur des impôts et domaines ne les a pas respecté. Il nous a trahi« , selon Moulaye Camara. Ce dernier de poursuivre: « ce qui est aux antipodes de notre credo. Nous avons tout bonnement coupé notre compagnonnage avec lui et maintenant nous avons choisi d’intégrer la coalition Bby de Guediawaye, par le canal de Lat Diop, Directeur de la coopération et des financements extérieurs de l’État du Sénégal« .



« Nous avons pensé qu’il fallait choisir un camp pour ces législatives, parce qu’il ne fallait pas rester les bras croisés. Raison pour laquelle, en tant fils de Guediawaye nous avons choisi un de nos paire, aujourd’hui très respecte« , renchérit-il. Une alliance magnifiée par Lat Diop, coordonnateur départemental des comites électoraux.



