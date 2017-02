Ousmane Tanor Dieng: "J'avais recommandé à Khalifa Sall de raisonner ses gosses"

Président une réunion de son parti à Thiès, ce samedi, Oumane Tanor Dieng a informé ses camarades de son entretien avec Khalifa Sall, la veille du saccage de la Maison du socialiste. "Khalifa Sall m'a appelé au téléphone pour me demander à me rencontrer. J'ai alors reçu en audience vers 1 heure du matin à mon domicile", nous apprend, le secrétaire général du Ps.



A propos de leur entrevue, Tanor a révélé que le maire de Dakar lui a dit être venu lui demander un conseil par rapport au référendum. Car il pensait que le "Non" était la meilleur option. OTD a confié à ses camarades de Thiès avoir répondu à Khalifa Sall que son choix n'était pas judicieux. Mieux, il lui a fait comprendre qu'il était convaincu du triomphe du Oui". " Le Oui va l'emporter et tu vas te discréditer", lui signalait Tanor, en lui rappelant la discipline de parti qui voudrait que tous les camarades se conforment à la ligne de conduite du parti et aux décisions qui étaient de voter "Oui".



Tanor confie à ses camarades avoir profité de cet entretien avec Khalifa Sall pour lui demander de raisonner ses affidés qui orchestraient un coup contre le parti. "J'ai été informé que tes amis se préparent à saboter la rencontre de demain. Je te conseille de les en dissuader. Ce n'est pas bon pour l'image du parti et de notre démocratie", lui aurait-il dit. Le Sg du Ps ajoute que Khalifa Sall lui assuré, en guide de réponse "qu'il n'est pas au courant et que ses gars n'osent pas le faire".

Et le jour de la rencontre à la maison du Ps, Ousmane Tanor a, à deux reprises, instruit Khalifa Sall d'aller calmer ses partisans. Finalement, des proches de Khalifa , formellement identifiés, s'en étaient pris à lui et autres responsables du parti et avaient mis à sac la Maison, du Parti.