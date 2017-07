Ousmane Tanor Dieng aux socialistes frustrés: "Nous nous sommes rassemblés pour la victoire de Bby" Rédigé par leral.net le Mardi 11 Juillet 2017 à 10:19 | | 0 commentaire(s)| Dans le département de Saint-Louis, les menaces de vote-sanction proférées par les socialistes de département sont prises très au sérieux par Ousmane Tanor Dieng. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct) est venu à Saint-Louis, pour remobiliser les troupes. Il considère que "le vote sanction n'est pas une bonne solution et si jamais la coalition Bby perd, les compensations que réclament les militants ne pourront pas être satisfaites".

Après les investitures, les socialistes étaient montés au créneau pour dénoncer avec la dernière énergie, l'absence d'un socialiste sur les listes des investitures. Me Moustapha Mbaye, Dr Ahmadou Dia et Latyr Fall avaient élevé la voix pour proférer des menaces de vote-sanction. Mais la rencontre d'hier a permis d'arrondir les angles et les frustrés sont revenus à de meilleurs sentiments.



Me Moustapha Mbaye (Sg de l'Union départementale), Latyr Fall (Sg coordination Langue de Barbarie), Dr Dia (Sg coordination Sor Nord), Baye Mody Diop (Le lion de Gandon), se sont engagés à battre campagne au sein de la coalition Bby.



"J'ai réuni tous nos camarades du département de Saint-Louis. Le Ps participera à la victoire de la coalition Bby. Notre parti oeuvre pour le développement du Sénégal. Nous nous sommes rassemblés pour la victoire de Bby à Saint-Louis", a déclaré Ousmane Tanor Dieng devant des militants soulagés par le discours de leur leader.



Pour lui, "c'est normal qu'un grand parti comme le Ps communique, les militants à la base ont le droit d'exprimer ce qu'ils pensent, mais nous sommes un parti discipliné, même s'il y a eu des manquements lors des investitures".



A l'en croire, les militants doivent savoir dépasser leurs erreurs et apprendre d'eux. "Le vote-sanction n'est jamais une solution, continuons à nous battre ensemble, et nous vaincrons. Si jamais Benno perdait les élections, les compensations que réclament les militants, ne pourront pas être satisfaites.



J'ai parlé avec Macky Sall des difficultés des investitures à Saint-Louis. Nous sommes dans une coalition et qui fait des choix, élimine des prétendants", a dit Ousmane Tanor Dieng, qui juge, fondées les frustrations des militants .



"Les socialistes sont autonomes. Je juge normal que les militants haussent le ton pour se faire entendre. Mais une fois que les complaintes sont entendues, on doit rentrer dans les rangs et respecter les décisions du secrétariat exécutif", a fait savoir Ousmane Tanor, qui annonce, aussi que le chef de l'Etat va recevoir les socialistes de Saint-Louis.



Au sortir de la rencontre fructueuse parfois houleuse, les socialistes se sont engagés à battre campagne pour Bby pour une victoire éclatante au soir du 30 juillet 2017.







L'As

Accueil Envoyer à un ami Partager