Ousmane Tanor Dieng demande au PS de réélire Macky Sall Pour la première fois, Ousmane Tanor Dieng a affirmé que le président Macky Sall doit avoir un second mandat. Une façon de clore le débat sur une éventuelle candidature socialiste à la présidentielle.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mars 2017 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

« Pour veiller sur la stabilité du Sénégal, il faut que les Sénégalais comprennent qu’ils peuvent compter sur Macky Sall, un homme du sérail. Le Ps doit veiller sur la stabilité de Benno Bokk Yakkar et, par ricochet, sur celle du pays, en travaillant à ce que le président Sall puisse disposer d’une majorité à l’assemblée nationale et avoir un second mandat. Sinon, le Sénégal ira à l’aventure au moment où les investisseurs se bousculent pour venir travailler », a déclaré Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du PS, lors d’un meeting dimanche au village de Ndomor dans la commune de Taïba Ndiaye (Tivaoune).



Le Parti socialiste a choisi de rester dans Benno Bokk Yakkar et d’accompagner Macky sous cette bannière. Il restait donc à savoir si la direction reconduirait le même scénario en faisant de Macky Sall son candidat à la présidentielle. Si l’on a entendu dire chez certains responsables du Bureau politique que le Ps pourrait avoir un candidat autre que dans ses rangs, Ousmane Tanor Dieng a donc franchi un pas.



Pourtant, c’est cette candidature à la présidentielle qui est la principale cause de la guerre sans merci avec Khalifa Sall et compagnie, qui ont pris leurs distances.



lequotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook