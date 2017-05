Ousmane Tanor Dieng: "le meilleur candidat pour diriger la liste de Guédiawaye, est Aliou Sall"

Revenant sur le débat autour du choix pour la tête de liste à Guédiawaye, la patron du Haut conseil des collectivités territoriales a pris fait et cause pour le jeune frère du Président de la République. "Le meilleur candidat pour diriger la liste départementale de Guédiawaye, c'est Aliou Sall. Je ne m'en cache pas, je l'ai dit au Président de la République. Même si c'est le Président qui décide, nous avons le droit en démocratie, de donner notre point de vue. De plus, en démocratie, ce que vous avez décidé, c'est cela qu'on doit faire, indique Ousmane Tanor Dieng.



Même position du côté de l'édile de Golf Sud, Aïda Sow Diawara, "nous sommes à l'écoute du Président Macky Sall et nous allons poursuivre la campagne, persuadés de remporter les élections avec celui qu'il choisira comme tête de liste. Mais notre choix se porte sur Aliou Sall et nous lui réitérons notre soutien, en guise de précision de la part de la responsable socialiste de Golf Sud.



Fort de tous ces soutiens, le maire de Guédiawaye tente de dédramatiser, en soutenant que "ce débat autour de la candidature est certes passionnant mais c'est un débat qui n'impactera pas sur l'élection, parce que les populations ont conscience que leur intérêt est dans le Benno Bokk Yakaar qui est en train de changer leurs vies à Guédiawaye", souligne Aliou Sall qui demande au patron du Ps, d'être son émissaire auprès du chef de l'Etat.



source: l'AS Quotidien